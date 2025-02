Anteprima24.it - D’Agostino: “E’ l’anno buono, Taranto e Turris? Vi dico la mia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“L’entusiasmo è molto forte, dopo la vittoria arrivata con il Crotone, speriamo di non perderlo in queste giornate che mancano. Oggi incontrerò la squadra, l’altra settimana ha portato bene, quindi sono pronto a rifarlo fino alle fine. Credo che sia. Non ci sbilanciamo troppo, dobbiamo stringere i denti fino all’ultimo. Ci sono ancora 33 punti da conquistare ma soprattutto siamo una squadra piu’ competitiva di chi capeggia il campionato”. Parla così il presidente dell’Avellino, Angelo Antoniointervenuto in mattinata alla conferenza stampa di Forza Italia. “Ho letto dal giornale stamattina che ieri hanno fatto il Consiglio – dice – Mon sono entrato nel merito nè conosco i contenuti di questo bando che hanno fatto e non so, sicuramente vabbè, faremo la nostra parte, parteciperemo così come parteciperanno gli altri e poi vediamo, insomma.