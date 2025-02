Ilrestodelcarlino.it - Da tutto il Piceno per ripulire la riserva Sentina: "Non servono i confini, c’è un solo Pianeta"

Nonostante il vento gelido dodici volontari hanno scelto di non tirarsi indietro e di dedicare la loro domenica all’estremo Sud di San Benedetto: precisamente alla, si è svolto un nuovo evento di clean-up promosso da Plastic Free, associazione che già in passato ha realizzato numerose iniziative nella provincia di Ascoli, sia nell’entroterra che sulla Riviera. Protagonista di questa giornata di impegno e sensibilizzazione è stata la spiaggia della, un’area al centro di un percorso di preservazione e difesa dall’inquinamento. Grazie agli sforzi dei partecipanti, sono stati raccolti circa 180 chili di rifiuti, tra plastica e indifferenziata. A raccontare il successo dell’iniziativa è Stefania Petruzzi, referente di Plastic Free per San Benedetto del Tronto, che ha voluto sottolineare la determinazione di chi ha preso parte all’iniziativa: "Abbiamo realizzato un evento clean up Plasticfree in cui eravamo in 12 a partecipare attivamente anche, e non è un fatto da poco, con tutta l’aria gelida che ci tagliava il volto.