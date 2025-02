Ilgiorno.it - Da quattro generazioni. Tradizione di famiglia e una vetrina mondiale

Leggi su Ilgiorno.it

La MGC di Mariani è un marchio storico dal 1893. E ormai da 38 anni partecipa al Salone del Mobile. "Siamo alla quartadi mobilieri – racconta Fabio Mariani – ha cominciato il mio bisnonno Giuseppe, poi mio nonno Ettore, poi mio papà che si chiama anch’egli Giuseppe e a seguire io che sono entrato in azienda dal 1999, dopo avere terminato il servizio di leva". È un’azienda artigiana di quelle di una volta la Mariani, dove la bottega è proprio sotto casa e si lavora sempre. Sì, perché anche nei giorni di festa la mente corre, per risolvere problemi e progettare soluzioni sempre nuove. "Il nostro non è un lavoro seriale – continua Mariani –. Abbiamo rapporti con clienti e fornitori, spaziamo dalla burocrazia alla realizzazione di soluzioni su misura per sedie, poltrone, tavoli, tavolini, divani e letti.