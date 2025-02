Lanazione.it - Da Olly a Big Mama: l'esperienza di Graziano, truccatore al Festival

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 20 febbraio 2025 - Dal vincitore, a Gaia, a ComaCose, a Antonio "Stash" Fiordispino dei The Kolors fino agli ospiti che si sono esibiti su palco esterno al Teatro Ariston come Big. Li ha truccatiGiommaroni, make-up artist nato a Perugia ma ora residente di Castiglione del Lago con una lunganel campo della moda, della fotografia, della televisione e del wedding. La sua non è stata la primaa Sanremo, ci era già stato nel 2021. L’avventura diè cominciata il mercoledì mattina per concludersi il sabato. “Si attaccava alle 9 della mattina – racconta Giommaroni – e non sapevamo mai a che ora si andava a letto. Tra lavoro e divertimento passava il tempo senza che ce ne accorgessimo. La mia prima volta è stata l’anno del Covid – prosegue– e allora non c’era nessuno in giro, abbiamo vissuto la manifestazione rispettando le distanze e seguendo le accortezze del caso".