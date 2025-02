Quifinanza.it - Da Netflix ad Amazon, le piattaforme streaming convocate dal Mic per i contratti degli artisti

Leggi su Quifinanza.it

L’intelligenza artificiale travolge ogni ambito professionale e l’industria dell’intrattenimento non fa eccezione, con attori, sceneggiatori, designer e persone coinvolte a qualsiasi titolo che temono di essere sostituiti da un algoritmo.Il Ministero della Cultura ha convocato per il 4 marzo le principalidi, tra cuiPrime Video, Disney+, Paramount e Warner Bros Discovery, per discutere dell’uso dell’intelligenza artificiale nelle produzioni audiovisive, relativamente alle tutele contrattuali die sceneggiatori.Intelligenza artificiale in film e serie tvL’incontro è stato sollecitato dalle preoccupazioni di associazioni di categoria come Unita, Lara e Asa, che denunciano clausole contrattuali potenzialmente lesive dei diritti dei lavoratori.