Iltempo.it - Da Hamas macabro show per la riconsegna dei corpi degli ostaggi morti | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

ha consegnato alla Croce Rossa idi quattroisraeliani uccisi nella Striscia di Gaza. La solita macabra cerimonia di consegna si è svolta a Khan Younis, alla presenza di una folla numerosa, composta in gran parte da militanti palestinesi. Le salme sono state trasferite alle truppe dell'Idf, l'esercito israeliano, per essere successivamente identificate in Israele. Tra le vittime restituite figurano Shiri Bibas e i suoi due figli, Ariel e Kfir, il più giovaneo rapito durante l'attacco didel 7 ottobre 2023. Secondo il gruppo palestinese, sarebbero stati uccisi in un raid aereo israeliano all'inizio della guerra. Il quarto corpo restituito è quello di Oded Lifshitz, 83 anni, rapito nello stesso attacco. Prima della consegna, i militanti dihanno esposto quattro bare nere su un palco circondato da striscioni, tra cui un'immagine di file di bare avvolte in bandiere israeliane.