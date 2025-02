Lanazione.it - Da Empoli a Firenze: al via i concerti di Carnevale dell'Ort

, 20 febbraio 2025 - Il'Orchestraa Toscana celebra New York con la musica di Morricone, Kander e Gershwin, tra jazz, cinema e teatro musicale. Dirige Marco Pierobon che sarà anche tromba solista. La prima è ail 27 febbraio, si replica a Figline (28), Grosseto (1 marzo), Poggibonsi (3) e infine al Teatro Verdi di(4). Il Concerto di’Orchestraa Toscana, diretto da Marco Pierobon – in questa occasione anche tromba solista –, è un omaggio alla città che più di ogni altra ha segnato l’immaginario musicale del Novecento: New York. .Un viaggio tra cinema, jazz e teatro musicale che rende tributo a tre gigantia composizione: Ennio Morricone, John Kander e George Gershwin. New York è sogno e ambizione, ritmo e modernità, e in questa serata la sua essenza prende vita attraverso arrangiamenti che ne esaltano il carattere unico.