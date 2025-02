Quotidiano.net - Cybersecurity Italia 2024: Crescono gli Attacchi Informatici ma Calano gli Incidenti

Nel corso delinsono stati registrati 1.927, il 18% in più rispetto all'anno precedente. Gli, cioè gliandati a buon fine, sono però diminuiti: 467 complessivamente, il 10% in meno rispetto al 2023 e il 63% in meno rispetto al 2022. Sono infine state 67 violazioni le della privacy. I dati, contenuti nel 'Threat intelligence report' pubblicato dall'osservatoriodi Exprivia, evidenziano inoltre che gli hacker sono andati a segno il 24% delle volte (contro il 31% dell'anno prima) e che nel 30% degliriusciti è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. Secondo lo studio il settore più colpito è stato quello software-hardware con 760 casi, il doppio rispetto al 2023 e oltre il 30% del totale. Segue il settore finance (aziende finanziarie, istituti bancari e piattaforme di criptovalute) con 709(meno 27% rispetto all'anno precedente).