Amica.it - Curiosità reali: l’unica volta che abbiamo visto George, Charlotte e Louis con il cugino Archie

Leggi su Amica.it

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di Meghan Markle – il 4 marzo esce su Netflix la sua nuova serie – e dei suoi figli,e Lilibet, per la primadopo tanto tempo “inseriti” nella comunicazione promozionale della duchessa. Se fino all’anno scorso i Sussex tenevano lontano dai riflettori i principini, dall’inizio del 2025 i due hanno fatto una scelta differente e, seppur con alcune limitazioni, hanno iniziato a mostrare sui social i bambini.e Lilibet di nuovo in pubblico?Seppure Lilibet compaiano spesso in lontananza – un esempio è la foto utilizzata da Meghan per il lancio del suo nuovo brand, As Ever – o di spalle, è comunque meglio che niente.