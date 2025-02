Ilfattoquotidiano.it - Csm, in commissione voto a sorpresa per la procura di Bologna: sarà testa a testa tra il pm antimafia Guido e l’aggiunta di Messina Raffa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

una corsa tra due magistrati con esperienza nelle indaginiquella per eleggere il nuovotore di. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura dovrà scegliere tra Paoloe Rosatori aggiunti rispettivamente a Palermo e a. Una designazione aquella della quintadi Palazzo dei Marescialli, competente per gli incarichi direttivi. A correre per una delle nomine giudiziarie più importanti dell’anno erano in 15, tutti magistrati di lunga esperienza. Alla fine sono rimasti fuori anche alcuni pm che erano considerati favoriti alla vigilia.Ilin– Lapresieduta dal consigliere laico Ernesto Carbone, ex deputato renziano eletto in quota Italia viva, ha assegnato tre voti ae a