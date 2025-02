Internews24.com - Cruciani ammette: «Inter? E’ in corsa per tutto, Inzaghi non è fesso. Lautaro…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl giornalista Giuseppesi è espresso sulla stagione dell’: il commento alla stagione nerazzurravenuto durante il podcast “Aria Fritta” di Chiamarsi Bomber, Giuseppesi è espresso sull’e sulla sfida scudetto a distanza con il Napoli:LE PAROLE – «Il giudizio sull’dipende sempre da come finisce la stagione: se l’compete, come farà, per vincere lo scudetto, puoi arrivare secondo per tanti motivi. Ma se per esempio va fuori subito in Champions League. Se non succedono cose drammatiche è probabile che arrivi ai quarti. Una cosa è essere fuori daa febbraio come Juve e Milan, un’altra è arrivare fino a maggio a competere e poi c’è uno più forte di te. Ragazzi, ma se i tifosi dell’sono così, quelli del Manchester United che devono fare? Si devono buttare nella Manica»MANCATI OBIETTIVI – «Senon vince sarà trattato come un? Ma è sbagliato.