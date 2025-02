Crollo ascensore alla stazione Termini | un ferito

Leggi su Funweek.it

Unè crollato nella, uno dei principali snodi di trasporto della capitale, intorno alle 14:00 di oggi, 20 febbraio 2025. L’incidente è avvenuto nei pressi del binario 1, causando il ferimento di un passeggero.Secondo le prime ricostruzioni, l’, che collega il piano terra al livello -2, ha ceduto improvvisamente, facendo precipitare l’uomo di alcuni metri. Immediatamente è scattato l’rme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.Leggi anche: —, la truffa dei vestiti macchiati: la nuova tecnica per derubare viaggiatori e turistiLe autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Saranno effettuati controlli tecnici sull’per verificare eventuali malfunzionamenti o guasti strutturali.