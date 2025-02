Tvzap.it - Crolla ascensore alla stazione in Italia: uomo precipita per due piani

Leggi su Tvzap.it

Social.in: un ferito grave. Uno drammatico incidente ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio,Termini di Roma. Per cause ancora in via di accertamento, unsarebbeto per duesul carrello dell’impianto. Purtroppo, il giovane avrebbe riportato gravi lesioni dovutecaduta e sarebbe stato ricoverato in codice rosso. Vediamo nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.(.)Leggi anche: Grave lutto nella radiona, addio a un vero mitoLeggi anche: “Ciao grande”. Lutto per Corrado Formigli, il triste addioTermini di RomaGrande spaventodi Roma Termini dove nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente. Secondo quanto riportato da “Fanpage”, tutto sarebbe accaduto nei pressi dei binario 1 dove si trova unche, per cause ancora da accertare, sarebbeto con all’interno una persona.