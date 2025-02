Thesocialpost.it - Crolla ascensore alla metro Termini: uomo precipita per due piani

Grave incidentestazionedi Roma nel pomeriggio di oggi, dove unto per dueall’interno di un. L’episodio è avvenuto nei pressi del binario 1, nell’area che collega i livelli 0 e -2 della stazione ferroviaria.L’intervento dei soccorsiSul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che stanno lavorando per recuperare l’e trasportarlo all’ospedale Umberto I per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono ancora chiare le sue condizioni di salute, ma il volo di duepotrebbe aver causato gravi traumi.Le cause dell’incidente: guasto o disattenzione?Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente. Gli inquirenti stanno valutando due ipotesi principali:Un malfunzionamento dell’, che potrebbe aver ceduto improvvisamente, causando la caduta dell’e del carrello che trasportava.