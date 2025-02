Lortica.it - Croce Bianca di Rigutino fallisce: debiti insostenibili, in vendita ambulanze e sede

Ladiè stata dichiarata fallita dal tribunale di Arezzo a causa di, stimati intorno ai 200 mila euro. Per liquidare i creditori, saranno venduti lae le. Il curatore nominato, Paolo Billi, sta analizzando il patrimonio e le responsabilità della gestione. L’ex presidente Pier Luigi Faltoni ha patteggiato una pena inferiore ai due anni per peculato, con la sentenza ancora al vaglio della Cassazione. Il fallimento ha suscitato amarezza nella comunità, che in passato aveva cercato di sostenere l’associazione con donazioni e iniziative.L'articolodi, inproviene da Arezzo News.