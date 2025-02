Lortica.it - Crisi Telco-Tsd: Nardini denuncia gravità della situazione e incertezze per dipendenti

“Le difficoltà-Tsd sono emerse in tutta la lorodurante il tavolo nazionale di, sollevando seri dubbi sulla continuità operativa e occupazionale dell’azienda, senza alcuna certezza sui tempi di pagamento delle spettanze arretrate”.Queste le parole dell’assessora al lavoroRegione Toscana, Alessandra, a seguitoseconda riunione del tavolo nazionale di, tenutasi ieri mattina presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La-Tsd, che conta ancora 260in Toscana distribuiti in 5 siti produttivi (Arezzo, Firenze, Grosseto, Pisa, Siena), sta affrontando unasempre più critica.All’incontro hanno partecipato, oltre all’assessorae all’unità diregionale toscana, i responsabili del Ministero, i rappresentanti sindacali, le confederazioni territoriali, i vertici aziendali di Tsd e alcuni delegati di FiberCop, principale committente delle attività dell’azienda.