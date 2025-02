Lanazione.it - Crisi aziendali. Ceccarelli (Pd): “Bene Fabiani e la Regione. Ora una soluzione anche per Lanificio Casentino e Hsg”

Arezzo, 20 febbraio 2025 –(Pd): “e la. Ora unapere Hsg”. “Sono felice che si siano trovate soluzioni per superare leche avevano messo a rischio centinaia di posti di lavoro in alcune grandi aziende come Fimer, Ivv e Abb E-mobility e spero che questi risultati siano di impulso per dare soluzioni aancora aperte, che riguardano un minor numero di lavoratori, ma hanno un grande significato per la storia e la tradizione da cui provengono”. Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Vincenzo, commenta l’audizione in commissione aree interne del consigliere per il lavoro e ledel Presidente Giani, Valerio. “E’ stata una occasione per fare il punto sul lavoro importante che laporta avanti costantemente per dare risposte ai lavoratori e alla aziende coinvolte in situazione di difficoltà.