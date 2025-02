Quotidiano.net - Crescita delle società Benefit in Italia: +27% nel 2024, focus su sostenibilità e innovazione

Andamento ininnel, salite a 4.593 (rispetto all'anno precedente) e con oltre 217.000 occupati, per un valore della produzione annuale di circa 62 miliardi di euro. Anche il fatturato è in aumento, +26% rispetto al +15,4% per le non-(2021-2023, valore mediano). Sono alcuni risultati della terza edizione della ricerca nazionale sulle2025 presentati a Roma durante l'evento "Un'ondata di". La ricerca - che ha avuto come promotori Nativa, Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Asso- ha mostrato che il sostegno all'occupazione risulta maggiore rispetto allenon-, con il 62% di quelleche ha incrementato il numero di addetti rispetto al campione di confronto che si ferma al 43%.