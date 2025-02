Quotidiano.net - Crescita del 30% della potenza fotovoltaica in Italia nel 2024, ma calano le nuove installazioni

Cresce del 30% laconnessa degli impianti fotovoltaici nelina 6,80 Gw rispetto al 2023 ma diminuisce del 25% il numero di nuovi impianti connessi attestandosi a 283.914. Lo rende notosolare precisando che al 31 dicembre, inrisultano connessi 1.878.780 impianti fotovoltaici, per unatotale di 37,08 Gw. La Lombardia con i suoi 4.990 Mw è in testa alla classifica per i Mw cumulati, a seguire Veneto (3.768 Mw) e Puglia (3.632 Mw). Guardando alledelle regioni che spiccano sono Lazio (1.286 nuovi Mw) che registra un aumento del 300% rispetto all'installato del 2023, Lombardia con 934 Mw si mantiene pressoché in linea al nuovo installato del 2023 (+3%) e Veneto con i suoi 604 Mw registra un calo dell'11% rispetto all'anno precedente.