Ilha espresso "preoccupazione" per le notizie di stampa sull'eventualità di un futuro "dimilitari dei paesi dellain": lo afferma il portavoce delPutin, Dmitri Peskov, commentando la notizia del Telegraph secondo cui il premier britannico Keir Starmer si appresterebbe a presentare a Donald Trump un piano per l'di circa 30.000 soldati europei inper mantenere un eventuale accordo di cessate il fuoco. Lo riporta Interfax. "Ovviamente, lo schieramento dimilitari di paesisul territorio ucraino non può essere accettabile per noi", ha detto ancora Peskov.