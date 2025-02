Ilgiorno.it - Covid, "ricordo gli occhi dei malati". Cinque anni fa scoppiò l’emergenza: "Avevamo 70 persone da ricoverare"

Leggi su Ilgiorno.it

Hanno toccato con mano la drammaticità del, hanno fissato gli sguardi degli am, hanno toccato gli infetti daed hanno macinato decine di migliaia di chilometri in pochi mesi: sono stati gli eroi normali di quei mesi tragici, sulle barricate della prima, da quella maledetta mattina dell’ormai famoso 21 febbraio 2020 quando la notizia del primo contagiato da Coronavirus in Italia irruppe e sconvolse la normalità di una piccola città della Pianura padana. I volontari e il personale del comitato di Codogno della Croce Rossa Italiana sono stati uno dei baluardi fondamentali per evitare che tutto crollasse sotto il peso enorme di una pandemia devastante. "quella mattina molto bene – dice l’allora presidente del comitato Giuseppe Montanini che non solo coordinò i suoi “ragazzi“, ma non si risparmiò per portare a termine uno di quei 2.