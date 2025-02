Secoloditalia.it - Covid, mai più Dpcm. FdI: con il nuovo Piano pandemico la stagione Conte-Speranza è un brutto ricordo

Archiviata per sempre ladi. Iltrasmesso oggi dal governo alle Regioni mette la parola fine al sistema vessatorio e alla pratica abusata deiadottata durante l’esplosione deldall’allora premier. La nuova linea è chiara: solo una legge (e non un) potrà disporre un lockdown in caso di pandemia. E i vaccini, seppur ritenuti “efficaci”, “non potranno essere considerati gli unici strumenti” di contrasto. A cinque anni dalla pandemia e dopo la scadenza, nel 2023, del vecchio, iltesto avrà una valenza di quattro anni, fino al 2029. Si ispira “ai valori fondativi del nostro Servizio sanitario nazionale”, in particolare “la giustizia, l’equità, la non discriminazione e la solidarietà”, si legge.FdI: con illaè unGrande la soddisfazione di Fratelli d’Italia per il cambio di passo.