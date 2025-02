Ilfattoquotidiano.it - Covid – Il paziente 1 Mattia Maestri: “La guarigione diede fiducia a malati e medici, ma attorno un’umanità devastata”

“La vita è imprevedibile, ogni istante va goduto. Ma ci salva l’amore: prima di essere intubato, ho accarezzato il pancione di mia moglie e le ho promesso che sarei tornato. È questa promessa che per me ha fatto la differenza tra la vita e la morte”. Il 19 febbraio 2020,, 38enne sportivo e ricercatore Unilever, torna al pronto soccorso di Codogno con febbre alta e una polmonite che non risponde agli antibiotici. Chiede ai: “Sarà mica il?”, ma la possibilità viene scartata con una battuta. Poche ore dopo, le sue condizioni precipitano. “Nessuno sapeva dirmi qualcosa, non ero mai stato così male” raccontaa La Repubblica.L’anestesista Annalisa Malara – contro le disposizioni del ministero della Sanità che prevedeva il tampone solo a chi era stato in Cina – decide di eseguire comunque un prelievo che il 20 febbraio conferma il primo caso ufficiale diin Europa.