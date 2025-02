Covid Il medico del paziente 1 | Così il mondo capì che nessuno era al sicuro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "E' un anniversario tondo" per il"e ovviamente fa riflettere, fa venire in mente i ricordi": 5 anni da quel 20 febbraio 2020 quando in Lombardia, a Codogno nel Lodigiano, si scopriva il '1' d'Italia, di fatto l'inizio dello tsunami che si abbatté sugli ospedali di diverse aree del Paese. Raffaele .