Covid Ciccozzi | virus ci ha insegnato a rafforzare sistema sorveglianza

Roma, 20 feb. (askanews) – “Il 20 febbraio viene diagnosticato il primo caso di-19 in Italia. Da quel giorno abbiamo subito una pandemia importante che ha provocato 27.191.249 casi e 197563 decessi. Il 29 gennaio, arriva a Roma una coppia di turisti cinesi che risulta positiva al tampone per il-19. Il nostro gruppo, pubblica alla fine di gennaio due lavori su questodimostrando che, probabilmente, avevamo già in casa fin dalla fine di settembre 2019, senza mai essercene accorti. In 4 anni pubblichiamo ben 140 lavori scientifici sul, analizzando tutte le varianti. Cosa abbiamo imparato ad oggi? Sicuramente la necessità di rinforzare undiepidemiologica che al tempo ha funzionato poco; unsanitario territoriale di enorme importanza, essendo la prima linea di difesa in caso di epidemia, trattandosi di una organizzazione sanitaria ospedaliera adeguata ad affrontare i rischi di una pandemia”.