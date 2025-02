Leggo.it - Covid, 5 anni fa il primo caso a Codogno: dal virus all'Ironman, la storia del paziente 1 Mattia Maestri

Leggi su Leggo.it

Oltre 197mila morti in totale. E' questo il drammatico bilancio della pandemia di-19 in Italia dal giorno in cui ilSarsCov2 ha fatto 'ufficialmente' il suo ingresso nel.