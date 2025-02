Lettera43.it - Cos’è la lettera di dimissioni preventive firmata da papa Francesco nel 2013

Jorge Mario Bergoglio è diventato(il 266esimo della Chiesa cattolica) il 13 marzo, giorno in cui arrivò – al quinto scrutinio – la fumata bianca da parte del conclave, convocato dopo le improvvisedi Benedetto XVI, annunciate durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto. Primo gesuita a diventaree il primo pontefice proveniente dal continente americano,ha scelto per la prima volta (dai tempi di Lando nel 913) di adottare un nome mai utilizzato da un predecessore, optando per quello del poverello di Assisi. E, già nell’anno dell’elezione, decise di firmare unadi rinuncia preventiva alle sue funzioni, da utilizzare in caso di malattia o impedimento tale da costringerlo a farsi da parte, in quanto impossibilitato a svolgere un esercizio coerente e lucido del suo governo.