Liberoquotidiano.it - "Cosa non ti appartiene". Giannini interrompe Bocchino? Lui lo spiana così | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Guardando questa trasmissione e ascoltando le parole di Massimosembrerebbe quasi che Giorgia Meloni abbia deciso di mollare Zelensky". Italoè implacabile. Ospite di Otto e mezzo, il talk show politico di La7 condotto da Lilli Gruber, il giornalista ha commentato l'ultimo intervento di Donald Trump contro il presidente ucraino. Dopo aver ascoltato il parere dell'editorialista di Repubblica e aver osservato il servizio mandato in onda dalla conduttrice,non è riuscito a contenere il suo fastidio nei confronti della faziosità degli argomenti portati avanti dai suoi colleghi. Ma non appena ha incominciato a esporre il suo ragionamento, è stato subito interrotto da Gianni. E a quel punto gli ha lanciato una stoccata velenosissima: "Vediamo seè capace per 30 secondi di nonrmi".