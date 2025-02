Cosa aveva nel pancino Choc in sala parto | medici senza parole sul bimbo appena nato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un caso eccezionale e rarissimo ha lasciato a bocca aperta il team medico di un ospedale in India, dove una donna di 32 anni ha dato alla luce il suo bambino con un intervento d’urgenza. La particolarità? Secondo le ecografie, il neonel proprio addome i feti malformati di due gemelli.Il caso è stato individuato dal ginecologo Prasad Agarwal, il quale, osservando le immagini del monitor, ha notato qualdi insolito. “Era un feto in crescita normale di quasi 35 settimane”, ha spiegato il medico. “Ma poi ho visto una struttura aggiuntiva contenente ossa all’interno dell’addome. A quel punto, ho chiesto di effettuare ulteriori esami per confermare la diagnosi”.Leggi anche:record, il neoè ‘gigante’: “Lo abbiamo pesato 3 volte perché non ci credevamo”. Ecco quanto pesavaNeonell’addome feti gemelli malformati: caso eccezionaleL’episodio, riportato da Today, ha richiesto l’intervento immediato di specialisti.