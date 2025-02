Iltempo.it - Cortocircuito woke all'Eurovision: chiesta l'esclusione di Espresso Macchiato che prende in giro gli italiani

Nella manifestazione più illuminata edel panorama musicale continentale, l'Song Contest ovvero il vecchio Eurofestival che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio, scoppia il caso Tommy Cash. Il cantante ha vinto un concorso in Estonia ed è stato scelto per rappresentare il suo Paese con la sua "", un brano zeppo di stereotipi suglitra mafia, spaghetti e fiumi di caffè. Ebbene, il Codacons ha deciso di inviare un ricorso all'European Broadcasting Union (Ebu), organizzatore dell'Song Contest, chiedendo l'del cantante estone. "Ferma restando la libertà di espressione artistica che deve caratterizzare eventi come l', non possiamo non sollevare dubbi circa l'opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti", spiega l'associazione di consumatori.