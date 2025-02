Cortei e presidi dei metalmeccanici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.30 Domani,venerdì 21, lo sciopero nazionale di otto ore dei lavoratoriindetto dalle segreterie di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.si sono svolti già oggi in varie parte d'Italia. A Genova si è svolto un corteo che ha percorso il centro cittadino fino alla sede della Confindustria contro la quale sono stati lanciati petardi e uova. Bandiere e sindacali si sono viste davanti a stabilimenti industriali in tutta Italia.