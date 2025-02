Lanazione.it - Corsa ai servizi digitali. In tremila al Digipass. E ora ’sportello mobile’

Da maggio 2024, iPerugia hanno offerto oltre 5 miladi facilitazione digitale a più di 3 mila cittadini, per la maggior parte stranieri e over 50. E’ il bilancio emerso ieri nel corso di una conferenza stampa a palazzo Grossi, dove è stato rilanciato il "Perugia" ilo gratuito pensato per favorire l’accesso aied agli strumentiper cittadini, imprese ed associazioni che adesso avrà anche uno sportello mobile. Tra ipiù richiesti e per cui è stato necessario l’ausilio del facilitatore digitale, vi sono le attivazioni di spid/cie, la prenotazione di appuntamenti, le richieste di certificati, e la presentazione delle domande ai bandi per agevolazioni. Nove puntifacili, sono attualmente attivi nel territorio della zona sociale 2, di cui sei nel Comune di Perugia, uno a Corciano, uno a Torgiano; a questi come detto se ne aggiunge uno mobile con l’obiettivo di favorire l’accesso aie agli strumentiai cittadini di ogni età, ma anche ad associazioni e aziende.