361magazine.com - Corona spara a zero: «Fedez a Sanremo 4° grazie a me»

Tra deliri di onnipotenza o amare verità, l’ex re dei paparazzi si prende il merito del successo sanremese del rapper e sgancia l’ennesima bomba mediatica Lo avevamo previsto, ed è successo. Fabriziotorna all’attacco e questa volta nel mirino c’è. Ospite di Music Now, l’ex paparazzo non si fa pregare e si prende i riflettori: «Se non avessi fatto quelle due puntate sulla sua vita,non avrebbe avuto successo a». Il pubblico in sala applaude, quasi a suggellare la sua affermazione. Una reazione che spiazza e fa riflettere.Dichiarazioni forti, quelle di, al limite della provocazione. Con il suo solito tono sprezzante,si autoproclama quindi artefice del riscatto sanremese del rapper: «Diciamoci la verità, senza di me sarebbe passato inosservato.