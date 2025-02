Lettera43.it - Corea del Sud, si è aperto il processo penale contro l’ex presidente Yoon Suk-yeol

Si ègiovedì a Seoul ilSuk-, il primosudno in carica a essere imputato in un procedimentocapo di Stato, destituito a dicembre dopo l’impeachment votato dal parlamento, è accusato di insurrezione e abuso di potere per aver dichiarato la legge marziale lo scorso 3 dicembre.è stato arrestato il 15 gennaio nella sua residenza, dopo un primo tentativo fallito a causa della resistenza del servizio di sicurezza presidenziale e di una folla di sostenitori.Per la difesa dila legge marziale era necessaria per contrastare la «dittatura legislativa» dell’opposizioneDurante l’udienza preliminare, la difesa ha sostenuto la legittimità della decisione di, sostenendo che «la dichiarazione di legge marziale non mirava a paralizzare lo Stato», e definendo l’indagine «illegale» e priva di giurisdizione.