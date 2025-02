Ilrestodelcarlino.it - Coppa Velez, si chiude ai quarti la marcia della Pro Patria

E’ terminata aidi finale la corsaProSan Felice nella, lamista che vede al via le squadre di C1, C2 e D. I giallorossi, unica squadra modenese rimasta in corsa, sono stati sconfitti martedì sera per 5-3 a Castelnovo Sotto dai reggiani dello Shqiponja: una gara affrontata senza tanti titolari, fra cui Latino, Guerra e Salerno e con minutaggio ridotto al minimo per Garofalo, che ha visto i ragazzi di coach Greco inseguire sempre prima 1-0, poi 3-1 e finire arrendersi per 5-3 nonostante la tripletta di El Madi. Ora il mirino si sposta sul campionato di C1, dove a 5 giornate dalla fine la Proguida assieme al Baraccaluga (attesa a San felice alla penultima giornata il 15 marzo) e a +2 sul Gatteo terzo, anche se deve recuperare la gara sul campo del Ponte Rodoni di martedì 25 (ore 20,30) che potrebbe valere un altro allungo.