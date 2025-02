Romatoday.it - Coppa Italia Promozione, i risultati dell'andata dei quarti di finale

Leggi su Romatoday.it

Regna l'equilibrio nell'deididi. Due pareggi e una vittoria a testa per le squadre in casa e in trasferta, che lasciano tutto aperto in vista del ritorno in programma il 5 marzo. Il più spettacolare è quello sul campo del Pescatori Ostia, che in.