Coppa Davis e Billie Jean King Cup | i trofei del tennis italiano in mostra a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiLae laCup, i due più importantidelper nazioni, saranno ail 10 e l’11 aprile prossimi.I due, vinti lo scorso novembre a Malaga dalle nazionali italiane maschili e femminili, saranno ospiti adel TC 2002 di via Salvemini.La tappa beneventana rientra nel programma del Trophy Tour, un’iniziativa federale che vede protagonisti 50 circoli selezionati in tutta Italia per ospitare le coppe.A ufficializzare il riconoscimento della Federazione Italianae Padel (FITP), sono stati il presidente del sodalizio, Marcangelo Fusco, ed il direttore sportivo e vicepresidente del comitato regionale, il Maestro Antonio Leone.La decisione della FITP è stata accolta con grande soddisfazione dall’intero Consiglio Direttivo del TC 2002: un riconoscimento anche ai risultati raggiunti dalclub sannita, protagonista in tutte le iniziative nazionali e capace di alimentare entusiasmo e partecipazione tra tantissimi appassionati.