Ilgiornale.it - Contratto sanità: Cgil, Uil e Nursing Up bloccano ancora gli aumenti

Leggi su Ilgiornale.it

Fallito il tavolo all’Aran. La Cisl: “Danneggiati oltre 700mila lavoratori, unendo le due tornate di rinnovi sarebbero 300 euro in più in busta paga”. Nursind: “Chiediamo a governo e Regioni di distribuire le risorse stanziate in manovra”