Contratto di ricerca 2025 Bernini annuncia decreto da 375 milioni

Lapresse.it - Contratto di ricerca 2025, Bernini annuncia decreto da 37,5 milioni

La ministra dell’Università e della, Anna Maria, ha partecipato questa mattina all’assemblea della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Durante l’incontro, hato la firma di unministeriale che destina 37,5di euro al nuovodi. La sequenza contrattuale è stata già approvata e ora disponibile per gli Atenei, costituendo un “potente” incentivo per favorire l’ingresso di giovanitori nelle Università, dopo gli stimoli forniti dal PNRR.Il post disu X“La nostra priorità per ilè investire nelle Università come mai prima d’ora. Il Fondo di Finanziamento Ordinario cresce fino a 9,4 miliardi di euro, con un incremento di 336rispetto all’anno precedente. È una cifra record”, ha scritto la ministra sul suo profilo X.