Continua la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti ad Arezzo

, 20 febbraio 2025 – Prosegue a pieno ritmo il progetto dideldidei, portato avanti dall’amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana. Nelle zone di Scopetone, San Firenze, Palazzo del Pero, Rassinata, Bagnoro e Santa Firmina sarà introdotta dal 7 aprile laporta a porta. Le circa 2.000 utenze coinvolte potranno ritirare da martedì 4 marzo il proprio kit (sacchi, mastelli e materiale informativo) secondo un preciso calendario riportato nelle lettere informative in consegna in questi giorni. Per illustrare il nuovoe gli obiettivi dellasono in programma quattro incontri pubblici: i primi due si terranno mercoledì 5 marzo alle 18 o in alternativa alle 21 presso il centro di aggregazione sociale di Santa Firmina, gli altri lunedì 10 marzo, sempre alle 18 o alle 21, al centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero.