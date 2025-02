Nerdpool.it - Continua la maratona di Harry Potter su Italia 1: stasera Il Principe Mezzosangue

La magia dia incantare i telespettatorini grazie allain onda suUno. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della saga che desiderano rivivere le avventure del giovane mago e dei suoi amici. La rete televisiva ha deciso di riproporre tutti i film in ordine cronologico, permettendo al pubblico di immergersi nuovamente nel mondo incantato creato da J.K. Rowling.Dopo aver ripercorso le avventure dei primi cinque capitoli della saga, questa sera sarà il turno die il, il sesto film tratto dai celebri romanzi. Questo capitolo segna un momento cruciale nella storia, caratterizzato da atmosfere più cupe, segreti da svelare e scelte che cambieranno per sempre il destino die dei suoi compagni.