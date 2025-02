Tvplay.it - Conte ha detto no, colpo di scena a Napoli: cos’è successo

Il calciomercato di Gennaio ha creato molto fastidi in casa. Antonionon ha gradito diverse cose negli azzurri.Mancano poco più di una decina di giornate al termine della serie A e ilcontinua a guidare il campionato. Il club azzurro di Antonioè la grande sorpresa di questa stagione, partiva infatti dal decimo posto dello scorso anno ma l’allenatore pugliese ha rigenerato tutto e con l’Inter impegnata in Europa ilpuò realizzare una grande impresa.hano,di(Lapresse) TvPlayIl club azzurro ci crede ora e il quarto titolo non è utopia ma intanto emergono retroriguardo il mercato di gennaio che non ha convinto per lo scu. La società ha ceduto la stella del club Kvicha Kvaratskhelia, non lo ha sostituito e al suo posto è arrivato in prestito Noah Okafor, giocatore in uscita dal Milan e non certo la prima scelta del tecnico.