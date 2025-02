Conte elogia Trump e condanna il bellicismo occidentale La risposta di Calenda | Sei un traditore dell’Europa Schlein svegliati – Il video

Leggi su Open.online

ha mentito. Ha mentito su chi ha iniziato la guerra; ha mentito sull’entità degli aiuti americani; ha mentito sul consenso di Zelensky.vuole tornare a fare affari con la Russia e vessare l’Europa, Italia compresa e predare le risorse degli Ucraini tenendogli un coltello alla gola». Così il segretario di Azione Carlosi scaglia contro il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppedopo le parole di quest’ultimo. Che hato il presidente degli Usa e la sua trattativa con la Russia per far finire la guerra in Ucraina senza coinvolgere il Paese invaso.: «smaschera il»Secondo, «con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell’occidente sull’Ucraina e dice una verità che noi del M5S stiamo dicendo da tre anni assieme a tutti gli esperti militari: battere militarmente la Russia era irrealistico.