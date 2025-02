Inter-news.it - Conte come Inzaghi: un diffidato importante prima di Napoli-Inter!

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a sfidare il Como con un occhio già puntato al big match contro l'Inter. Al centro dell'attenzione la gestione di un giocatore importante per il tecnico azzurro. NAPOLI – Il Napoli si prepara a sfidare il Como in vista dello scontro diretto contro l'Inter. Come per i nerazzurri, anche per Antonio Conte incombe il rischio squalifica per un giocatore importante. Si tratta di Frank Anguissa, il miglior centrocampista azzurro per rendimento in questa stagione e autentico pilastro del centrocampo partenopeo. Il camerunense è diffidato e, in caso di ammonizione, salterebbe la sfida cruciale contro i nerazzurri. La sfida contro il Como, in programma domenica alle 12:30, rappresenta un bivio delicato. Rinunciare ad Anguissa per preservarlo in vista dell'Inter sarebbe una scelta prudente, ma Conte non sembra intenzionato a percorrere questa strada.