Rompipallone.it - Conte beffa due volte la Juventus: c’entra Osimhen

Leggi su Rompipallone.it

Affare incredibile con al centro Victor, l’asse favorisce il Napoli e coglie di sorpresa i bianconeri: cosa succedeAnche se lontano, per il momento, dai riflettori del calcio di altissimo livello, Victorcontinua a far parlare di sé. L’attaccante nigeriano, al Galatasaray, non ha affatto perso il vizio del gol, tutt’altro, mantenendo medie realizzative altissime e confermando tutto il bene che da sempre si dice di lui. Segnalandosi già come uomo mercato della prossima estate.In Europa League, è andato a segno ancora una volta, anche se per i suoi è stata una rete inutile, nel 2-2 contro l’Az Alkmaar che ha sancito l’eliminazione dopo il ko per 4-1 all’andata. Siamo a 20 gol e 5 assist in 25 presenze stagionali, uno score ragguardevole. Non stupisce come ci siano, sullo sfondo, tante squadre pronte a fare follie, in estate, per accaparrarselo.