Conte addio al Napoli | l’indiscrezione clamorosa dalla radio romana

Calciomercatoultimissime- Da Roma lanciano un’incredibile indiscrezione riguardo un possibiledi Antonioalè già in piena-mania. I risultati positivi hanno portato infatti un’enorme ventata d’entusiasmo, tale per cui gli azzurri sono tornati a sognare la vittoria dello Scudetto. Tanti i meriti del nuovo allenatore dietro il primo posto in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter, a due settimane dallo scontro diretto in classifica.Tutto ciò, nonostante un mercato di gennaio che di certo non può averlo lasciato pienamente soddisfatto, che ha visto l’di una stella della squadra come Kvaratskhelia rimpiazzato solo negli ultimi istanti del calciomercato invernale da Okafor, su cui però tanti sono i dubbi.“lascia il”, la bomba diManà ManàDa Roma parlano di un malumore dipronto a scatenare incredibili ipotesi.