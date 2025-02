Lortica.it - Consiglio Comunale di Arezzo – 20 febbraio 2025: interrogazioni e discussioni in aula

Pfas nell’acqua potabile diLa consigliera Valentina Sileno ha chiesto chiarimenti sui presunti valori anomali di PFAS nell’acqua potabile. L’assessore Marco Sacchetti ha rassicurato i cittadini, affermando che non vi è alcun problema e che l’allarme è stato generato da un’unica rilevazione di dubbia metodologia. Ha inoltre ricordato che le analisi effettuate dal 2020 non hanno mai riscontrato la presenza di PFAS e che verranno eseguiti ulteriori monitoraggi.Emergenza lupo Il consigliere Vittorio Giorgetti ha sollevato la questione della presunta emergenza legata alla presenza dei lupi nel territorio. L’assessore Giovanna Carlettini ha risposto sottolineando che l’ultimo monitoraggio risale al 2016 e che sarebbe opportuno sollecitare la Regione per un aggiornamento dei dati. Ha ribadito che non si sono mai verificati attacchi a esseri umani e che la vera problematica riguarda la convivenza tra lupi e allevamenti.