Donnapop.it - Conoscete Rita De Crescenzo? La tiktoker è nei guai fino al collo: rischia il carcere, ecco perché

Leggi su Donnapop.it

De, la nota, è neialil? La situazione è delicatissima!Di recente, via web, si è sparsa a macchia d’olio la notizia dello spaccio effettuato daDe, lanapoletana. Quest’ultima è addirittura finita a processo per traffico di droga.Cosa è successo aDe?I fatti risalgono al 2015;Deè stata accusata di aver fatto parte di un’associazione finalizzata allo spaccio di droga. Il processo, infatti, va avanti da molto tempo e già nel 2017, laera stata arrestata a seguito di un blitz contro il clan Elia.A sua discolpa, proprioha affermato di aver consumato droga, ma di non averne mai venduta. La posizione della De, comunque, oggi appare molto controversa.