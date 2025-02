Cultweb.it - Conoscete la storia dei bambini verdi di Woolpit: leggenda o fatto reale?

Nel XII secolo, nel villaggio di, nella contea inglese del Suffolk, si sarebbe verificato un evento tanto misterioso quanto affascinante: l’apparizione di duedalla pelle verde, trovati vicino a una fossa per la cattura dei lupi. Il racconto proviene da cronisti medievali come Guglielmo di Newburgh e Ralph di Coggeshall, che riportano dettagli simili sulla vicenda.Secondo la, i due, un maschio e una femmina, avevano un aspetto insolito e parlavano una lingua incomprensibile. Preso sotto l’ala protettiva da Sir Richard de Calne, inizialmente rifiutarono ogni cibo tranne i fagioli crudi. Con il tempo, e forse col cibo e uno stile di vita normale, la loro pelle perse la colorazione verde e la bambina, Agnes, sopravvissuta al fratello, imparò l’inglese. Raccontò di provenire da una terra chiamata “Terra di San Martino”, dove non splendeva mai il Sole ma solo una luce crepuscolare.