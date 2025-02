Ilrestodelcarlino.it - "Congiunzioni. Letteratura e Filosofia":. Diego Fusaro apre la rassegna

E’ dedicata alla figura di Giacomo Leopardi, alla ricchezza e complessità del suo pensiero, la terza edizione della’, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore ‘Savoia Benincasa’ di Ancona. L’iniziativa, aperta a tutti, si svolgerà nell’Aula Magna di via Vecchini 2. Si tratta di un ciclo di conferenze curate da relatori di chiara fama in funzione di contributi di grande interesse culturale e di innovazione metodologica legati al tema della felicità eterna dell’intellettuale marchigiano, dell’etica, della scienza, del nichilismo, delle illusioni e del disincanto nella dimensione uomo-natura. Il primo appuntamento è in programma martedì 25, con la prolusione del filosofosu ‘Nichilismo e Natura in Leopardi’. Il secondo incontro si terrà il 7 marzo e sarà curato il professor Marco Dondero, il quale aprirà lo spazio di riflessione alla scienza negli scritti leopardiani correlata all’astronomia, alla matematica, alla geografia, mete imprescindibili della conoscenza.